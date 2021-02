In Sachsen-Anhalt müssen sich Autofahrer, Radfahrer und Fußgänger auf Glatteis einstellen. Grund dafür ist ein Wetterumschwung, der Regen mit sich bringt. Am Montag ist noch kalte Polarluft wetterbestimmend. Am Montagabend greift aber eine Warmfront über. Der Meteorologe Thomas Hain vom Deutschen Wetterdienst sagte, es werde deutlich milder.