Glücksatlas 2018 Sachsen-Anhalt ein wenig glücklicher

Die relativ niedrige Zufriedenheit führen die Autoren der Studie vor allem auf das vergleichsweise niedrige Einkommen im Land zurück. Nur in Mecklenburg-Vorpommern hätten die Menschen weniger Geld zur Verfügung. Auch die Arbeitslosen- und Pflegequote in Sachsen-Anhalt sei eine der höchsten in Deutschland. Positiv hätten hingegen die Sachsen-Anhalter die niedrigen Mietkosten bewertet.

Der Glücksatlas wird zum achten Mal in Folge herausgegeben. Bildrechte: Deutsche Post DHL Group

Als Referenzwertwert für das niedrige Einkommen wird das verfügbare Einkommen pro Einwohner herangezogen. Dieses lag laut Statistischem Landesamt bei 18.648 Euro im Jahr 2016. Laut Definition ist das verfügbare Einkommen das Geld, was den privaten Haushalten zufließt und für Konsum- und Sparzwecke verwendet werden kann. Im bundesweiten Schnitt liegt das verfügbare Einkommen je Einwohner bei 21.919 Euro. Damit stehen jedem Sachsen-Anhalter lediglich 85 Prozent des Pro-Kopf-Bundeswertes zur Verfügung.



Ein weiterer Indikator für die geringe Lebenszufriedenheit ist der Anteil der Personen, die in einer Partnerschaft leben – also verheiratet oder unverheiratet mit einem Partner zusammenleben. Laut Studie sind das in Sachsen-Anhalt nur 66 Prozent. Im bundesdeutschen Schnitt leben 70,5 Prozent der Menschen mit einem Partner zusammen.