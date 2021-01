Und so war es ein erklärtes Ziel, das Online-Glücksspiel auch für die staatlichen Lotto-Gesellschaften zu öffnen. Was allerdings auch bedeutet, dass der Online-Spielemarkt ebenfalls für private Anbieter zugänglich gemacht werden muss, um sich nicht erneut einem Monopol-Vorwurf auszusetzten Und genau das soll nun der neue Glücksspielstaatsvertrag regeln. Dieser wäre aber beinahe in Sachsen-Anhalt durchgefallen, weil SPD und Grüne ihre Zusage an die Bedingung geknüpft hatten, nämlich das Beratungsangebot für Glücksspielsüchtige im Land deutlich auszubauen.

Als Zocker könnte man Rüdiger Erben nicht bezeichnen, doch im politischen Pokern ist der SPD-Fraktionsgeschäftsführer im Magdeburger Landtag ein erfahrener Akteur. Beim Thema GlüStV hatte er so eine Art Royal Flush auf der Spielhand. Denn ähnlich wie beim Rundfunkstaatsvertrag liegt es erneut an Sachsen-Anhalts Landtag, ob das Vertragswerk bundesweit in Kraft gesetzt werden kann.

Doch anders als beim Rundfunkstaatsvertrag zeichnete sich diesmal eine Lösung ab. Denn tatsächlich befindet sich die Glücksspiel-Suchtberatung in Sachsen-Anhalt alles andere als in einer glücklichen Situation. Chronisch unterfinanziert, gibt es derzeit nur ein einziges Angebot, das von der Stadtmission Magdeburg betreut wird. Spielsüchtige treffen sich 14-tägig von 16 bis 17:30 Uhr in den Räumen der Stadtmission. Für Betroffene aus Zeitz oder Havelberg dürfte dieses Angebot praktisch unerreichbar sein.

Dabei verdient das Land Sachsen-Anhalt am Glücksspiel kräftig mit. Vor allem Fraktionschef Rüdiger Erben hat sich für die Neuregelung der Spielsuchtberatung stark gemacht. Er erklärt: "Ich war vor vielen Jahren mal bei einem Treffen von Spielsüchtigen und ihren Angehörigen eingeladen. Bis dahin war mir nicht bewusst, wie dramatisch die Spielsucht das Leben von Menschen und Familien beeinflussen kann."

Rüdiger Erben hat sich für Spielsuchtberatung eingesetzt. (Archivbild) Bildrechte: IMAGO / Christian Schroedter Wenn jemand alkoholabhängig ist oder abhängig von illegalen Drogen, dann sieht man das irgendwann. Aber die Spielsucht hinterlässt keine sichtlichen Spuren bei den Betroffenen. Rüdiger Erben