Google-Suchtrends Wonach Sachsen-Anhalter 2019 gesucht haben

Wahlen, Bauhaus und die Freundin vom Wendler

Google Deutschland hat für MDR Sachsen-Anhalt noch genauer hingeschaut und die Suchanfragen auch in den großen Städten des Landes ausgewertet. In Halle, Magdeburg, Dessau und Stendal sind Wahlen unter den Top 10 Suchbegriffen: Die Kommunalwahlen in den Städten und die Landratswahl im Landkreis Stendal. Auffällig ist, dass in Halle vor allem ernste Themen in den Suchtrends auftauchen – in Dessau und Magdeburg hingegen vor allem kulturelle, weichere Themen.

In Stendal schafft es sogar ein Boulevard-Thema in die Suchtrends: Die Freundin von Schlagerstar Michael Wendler, Laura Müller. Sie ist in Tangermünde geboren und hat ihr Abitur abgebrochen. Das hatte sie wohl am Berufsschulzentrum Stendal angestrebt. Ist das der Grund, warum auch das Berufsschulzentrum als BSZ Stendal erstmals in den Suchtrends bei Google auftaucht?

In Magdeburg spielt die Kommunalwahl eine große Rolle. Aber auch Enercon und die Lichterwelt, die ja erst vor Kurzem gestartet ist. Aber das zeigt, dass auch noch in den letzten Wochen eines Jahres Begriffe in die Trendliste aufsteigen können. Isabell Sonnenfeld, Google Deutschland

Es wird nicht nur nach Begriffen gesucht

Google wertet mittlerweile auch komplette Fragen aus, die Nutzer in die Suchmaschine eingeben. In diesem Jahr sind die Trendfragen zum Beispiel: "Was ist Artikel 13", "Wie geht Floss Dance" oder "31.10. Feiertag wo?" Das der Reformationstag bei uns eine freier Tag ist, wissen Sachsen-Anhalter schon seit Jahren ohne Google-Suche. Gestellt haben diese Frage in diesem Jahr vermutlich die Menschen in Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, wo der Reformationstag ein neuer Feiertag ist.

In Dessau sind es sehr kulturelle Themen: Bauhaus-Museum, Kornhaus, Meisterhäuser. Der Tierpark war letztes Jahr schon unter den Top aufsteigenden Suchbegriffen. Isabell Sonnenfeld, Google Deutschland

Zweieinhalb Millionen Suchen pro Sekunde

Experten schätzen, Google bearbeitet zweieinhalb Millionen Suchen pro Sekunde. Der Konzern selbst sagt dazu nichts. Aber Google kann erkennen, aus welcher Region die Suchanfragen kommen. So kamen auch die Suchanfragen für Sachsen-Anhalt zustande, die Google exklusiv für MDR SACHSEN-ANHALT ausgewertet hat.

Solche Suchtrends erlauben also einen Blick in die Köpfe der Menschen – dorthin wollen Unternehmen, aber auch Medien blicken, um ihre Kunden und Nutzer besser zu verstehen. Mittlerweile werden viele Informationen ja auch über Messenger-Dienste geteilt – dorthin können weder Google noch Medien schauen. Deshalb bieten solche Suchtrends einen winzigen Blick in das, was die Menschen wirklich beschäftigt. Allerdings: Google gibt die Begriffe, die die Menschen tatsächlich am häufigsten suchen, nicht heraus. Das mag daran liegen, dass es gesellschaftlich irrelevante Suchen wie nach dem Wetter oder Stau sein können. Es kann aber sein, dass dem US-Konzern die Suche nach Pornos, Bitcoins oder umstrittenen Internetseite zu peinlich sind.