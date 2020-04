Gute Nachrichten für Gläubige in Sachsen-Anhalt: Coronabedingt finden seit Wochen Gottesdienste ohne Publikum statt – das soll nun ein Ende haben. Ab Anfang Mai will die Landesregierung Gottesdienste unter Auflagen wieder zulassen. Ministerpräsident Reiner Haseloff sagte, Voraussetzung sei, dass die Religionsgemeinschaften vorab Schutzkonzepte vorlegten und vom Land genehmigen ließen.

Empfehlungen für ihre Gemeinden haben die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) und die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) bereits veröffentlicht. Um den Infektionsschutz sicherzustellen, müssen auch während der Gottesdienste die Hygiene- und Abstandsregeln beachtet werden.

Gottesdienste wurden in den vergangen Wochen häufig im Netz gestreamt. (Symbolbild) Bildrechte: imago images/Action Pictures

Demnach soll die Teilnehmerzahl je nach Kirchengröße begrenzt werden. Die Gläubigen müssten zudem währden der Gottedienste den Sicherheitsabstand von eineinhalb bis zwei Meter einhalten. Dafür sollen Plätze in den Kirchen abgesperrt oder markiert und das Betreten und Verlassen der Kirchen sowie das Abendmahl organisiert werden. Dies sollen Ordner gewährleistet. Auch empfehlen die Kirchen, die Laufwege möglichst als Einbahnwege durch die Kirchen zu führen, um ein Zusammentreffen der Gottesdienstbesucher zu verhindern.



Das gemeinsame laute Singen in der Gemeinde birgt den Angaben zufolge ein besonders hohes Infektionsrisiko. Deswegen soll darauf in den Gottesdiensten bis auf Weiteres verzichtet werden. Um Infektionsrisiken weiter zu mindern, wird zudem das Tragen von Mund-Nasen-Schutzen empfohlen.