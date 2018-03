Fallzahlen haben sich halbiert Grippeinfektionen in Sachsen-Anhalt gehen deutlich zurück

Die Grippewelle in Sachsen-Anhalt schwächt sich ab. Das geht aus Daten des Landesamts für Verbraucherschutz hervor. Die meisten Krankheitsfälle wurden in der 10. Kalenderwoche gemeldet. 53 Menschen in Sachsen-Anhalt sind in diesem Jahr bereits an der Grippe gestorben.