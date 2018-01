Die Zahl der Grippe-Infektionen in Sachsen-Anhalt ist im vergangenen Jahr gestiegen. Das teilte die Krankenversicherung "Barmer" am Donnerstag mit. Eigene Erhebungen und Zahlen des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) hätten ergeben, dass die Anzahl der Grippe-Fälle im vergangenen Jahr um 27 Prozent höher lag als ein Jahr zuvor.

Landesweit seien knapp 8.800 Fälle gezählt worden. Am stärksten betroffen waren demnach die Stadt Halle, der Landkreis Wittenberg und der Saalekreis. Die wenigsten Grippe-Erkrankten gab es laut Angaben in Altmarkkreis Salzwedel sowie im Landkreis Harz.

Experten raten dringend zur Grippeschutzimpfung. Bildrechte: colourbox.com

Zudem warnten die Experten, dass die Grippegefahr in diesem Winter noch keinesfalls vorüber sei. Vielmehr sei sie erst im Anmarsch und dürfte in den ersten drei Monaten des neuen Jahres noch erheblich ansteigen. Den Erfahrungen zufolge würde man die Höchstwerte im Februar und März erwarten.



Das RKI rechnet in den kommenden Wochen mit dem Eintritt der Grippewelle. Dementsprechend raten die Experten zur Impfung. Da ein voller Impfschutz bereits nach zwei Wochen aufgebaut sei, sei damit eine Impfung auch jetzt noch sinnvoll, so ein Sprecher der Barmer-Krankenkasse.