Vorläufiger Höhepunkt Heftigste Grippewoche des Jahres

Unter der Grippewelle leiden auch die Kindertagesstätten. Bei den Johannitern, die 27 Kitas in und um Magdeburg betreiben, sind viele Erzieher krank. nach Angaben von Martina von Witten von der Johanniter-Unfall-Hilfe habe die Organisation gerade einen Krankenstand von 15 Prozent. "In einigen Kindertagesstätten sieht es allerdings wesentlich schlimmer aus. In einer Kindertagestättte sind 50 Prozent ausgefallen, in einer anderen 30 Prozent. Das stellt uns natürlich schon vor Probleme", so von Witten.