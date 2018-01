Die Grippe-Saison hat begonnen. So ist es dem am Mittwoch veröffentlichten "Influenza-Wochenbericht" des Berliner Robert-Koch-Instituts (RKI) zu entnehmen. Demnach stieg in den vergangenen Wochen sowohl die Zahl der akuten Atemwegserkrankungen in der Bevölkerung als auch die Zahl erkrankten Personen aufgrund nachgewiesener Grippe-Viren. Sobald dieser Nachweis deutschlandweit über mehrere Wochen einen bestimmten Grenzwert überschreitet, gilt die Grippe in Deutschland nach Definition des RKI offiziell als ausgebrochen.