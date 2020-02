In den vergangenen zehn Jahren verliefen die Grippewellen in Sachsen-Anhalt äußerst unterschiedlich. Während in manchen Jahren nur einige hundert Fälle registriert wurden, waren es in anderen Jahren mehr als 4.000 Fälle in einer einzigen Woche. Besonders viele erkrankten in der Saison 2017/18 an der Grippe.