Immer mehr Fälle 14 Menschen an Grippe gestorben

Damit sind in den vergangenen zwei Wochen auch die höchsten wöchentlichen Spitzenwerte der vergangenen Jahre deutlich übertroffen worden. Zum Vergleich: 2017 sind in der neunten Kalenderwoche 704 Grippefälle gemeldet worden, dieses Jahr sind es 4.141. Und die Tendenz ist steigend, denn in der zehnten Kalenderwoche sind es bereits am Freitagvormittag fast genauso viele (4.071). Seit Beginn des Jahres sind über 16.000 Menschen in Sachsen-Anhalt von dem Virus infiziert worden. Laut Landesamt starben 14 Menschen an der Influenza. Es handelte sich um acht Frauen und sechs Männer im Alter von 40 bis 90 Jahren. In der gesamten Vorsaison waren es 22 Todesfälle.