Die Bundespolizei hat seit Montagabend zahlreiche Wohnungen und Büros in mehreren Orten in Mittel- und Norddeutschland durchsucht. Rund 800 Beamte waren im Einsatz – auch in Sachsen-Anhalt. Das berichten NDR, WDR und Süddeutsche Zeitung. Insgesamt sollten in der Altmark, im Raum Hamburg und Bremen 21 Durchsuchungsbefehle vollstreckt werden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Pirna. Einige der Tatverdächtigen sollen auch Kontakte in die Reichsbürgerszene in der Altmark haben.