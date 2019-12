Erkenntnis 2: weniger Uni-Abschlüsse als im Rest

Knapp vier von zehn Gründern in Magdeburg haben einen Universitäts- oder Fachhochschulabschluss. In Halle ist es fast jeder Dritte. Das ist deutlich weniger als im deutschlandweiten Vergleich. Hier ist es mehr als die Hälfte. Deutlich mehr als im Bundesdurchschnitt starten hingegen mit abgeschlossener Fach- oder Meisterschule oder Lehre in die Selbstständigkeit.

Erkenntnis 3: Eigenmotivation und mehr Geld

Etwas Eigenes aufzubauen beziehungsweise der eigene Chef zu sein, sind die wichtigsten Gründe für den Start in die Selbstständigkeit. Rund die Hälfte der Befragten hat das als Gründe für den Schritt in die Selbstständigkeit angegeben. Dicht gefolgt wird die Motivation von dem Antrieb, mehr Geld zu verdienen.

Erkenntnis 4: finanzieren Start selbst

Die Mehrheit der Gründer in Sachsen-Anhalt finanziert den Start in die Selbstständigkeit selbst. In Halle finanzieren sich vier von fünf Gründern von den Ersparnissen, in Magdeburg sind es sogar neun von zehn. Das ist mehr als im Bundesdurchschnitt. In Halle nehmen 20 Prozent einen Kredit bei der Bank auf, in Magdeburg sind es 25 Prozent.

Erkenntnis 5: Komplizierte Bürokratie und kaum Fachkräfte