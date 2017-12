2018 Zehn gute Vorsätze für Sachsen-Anhalt

1. Tigerbaby Stormi muss in Sachsen-Anhalt bleiben

Das Magdeburger Tigerbaby Stormi muss 2018 den Zoo in der Landeshauptstadt verlassen. Doch der Angst, einen der großen Publikumslieblinge zu verlieren, muss man entgegenwirken. Die Landesregierung sollte für Stormi ein schnuckeliges Zuhause in der Altmark finden. In dem dünn besiedelten Gebiet lässt sie dann ein großes Gehege bauen. Aus der Opposition werden zwar Rufe laut, dass es in Kenia doch gar keine Tiger gebe, doch möglicherweise wird Stormi auch noch offiziell zum Wappentier ernannt.

2. Der A14-Ausbau geht (schneller) voran

Ziel muss es sein, dass der Ausbau der A14 nach Plan voranschreitet, vielleicht sogar etwas schneller als geplant.

3. Der 1. FC Magdeburg sollte cool bleiben

Alle Jahre wieder… landet der FCM am Saisonende auf dem vierten Platz? War zumindest in den vergangenen beiden Drittliga-Spielzeiten so. Ist diesmal aber eher unwahrscheinlich. Magdeburg ist Spitzenreiter, der Vorsprung auf Rang vier groß. Also: diesmal bitte cool bleiben und sich den Zweitliga-Aufstieg sichern! Den hätten sich der Klub und sein Umfeld verdient.

4. Der Hallesche FC sollte sich beruhigen

Was wird aktuell diskutiert beim und über den HFC! Die Rot-Weißen befinden sich Ende 2017 auf dem Weg zum Chaos-Klub. Geschlossenheit auf der Führungsebene war lange das große Plus des HFC. Das ging zuletzt aber flöten. Die Bosse bekriegen sich. Es wird mehr über den sportlichen Umbruch als die sportliche Gegenwart diskutiert. Also: bitte beruhige dich, lieber HFC! Und finde zu deiner alten Stärke namens Seriosität zurück.

5. Wölfe und Schäfer sollten Freunde werden

Der Wolf wird heimisch in Sachsen-Anhalt, muss Vegetarier werden und sich mit allen Schafen anfreunden.

6. Das Bauhaus-Jubiläum soll ein Erfolg werden

Was Luther 2017 war, wird 2018 das Bauhaus sein. Die Welt schaut schon wieder auf Sachsen-Anhalt. Alles sollte pünktlich fertig werden, denn dann werden die Touristen Dessau-Roßlau die Bude einrennen. Die Einnahmen fließen in Strömen und die Stadt entscheidet sich dann vielleicht doch noch für eine spontane Namensänderung. Man nennt sich jetzt: Gropiusstadt.

7. Naumburg kämpft weiter ums Weltkulturerbe

Aller guten Dinge sind drei – und deswegen lässt Naumburg auch weiter nicht locker, was die Aufnahme in die UNESCO-Welterbeliste betrifft. Hartnäckigkeit wird belohnt und im insgesamt dritten Anlauf kann es Naumburg dann schaffen, mit seinem 800 Jahre alten Dom in die UNESCO-Liste aufgenommen zu werden.

8. Die Sachsen-Anhalter müssen glücklicher werden

Die Menschen in Sachsen-Anhalt machen mehr Sport, ernähren sich gesünder, sprechen mehr miteinander, loben sich mehr, respektieren einander und werden so glücklicher. Die Rote Laterne im Glücksatlas ist man dann automatisch los.

9. Sachsen-Anhalt nimmt ab

In den letzten Jahren hat man doch gefühlt sehr zugelegt – bei den schlechten Nachrichten. MDR SACHSEN-ANHALT wird immer wieder versuchen auch die schönen und erfreulichen Dinge in unserem Bundesland unter die Leute zu bringen. Auf dass es für Sie alle ein gesundes, erfolgreiches und frohes Jahr 2018 werde!

10. Die Elbe bleibt immer noch dieselbe…

… und so war das Jahr 2017 in Sachsen-Anhalt