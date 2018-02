Jubiläumsausstellung in Bernburg 70 Jahre AMIGA – ein Erfolg

"Mythos und Kult des ersten deutschen Schallplattenlabels" ist noch wenige Tage in Bernburg zu sehen. Bildrechte: dpa

"Es war eine ganz großartige Ausstellung für uns, eine der erfolgreichsten der letzten Jahre", schwärmt der Direktor des Museums Schloss Bernburg Roland Wiermann. Die Schau "Mythos und Kult des ersten deutschen Schallplattenlabels" hat knapp 5.000 Besucher angezogen und noch ist sie nicht vorbei – bis Sonntag können Besucher die offizielle AMIGA-Jubiläumsausstellung besuchen.

Für das Schlossmuseum bedeuten tausende Besucher in nur vier Monaten einen regelrechten Besucherandrang. Sie kamen aus Halle, Dessau, Gera, Erfurt, Magdeburg – "was wir sonst normalerweise nicht haben", sagte Wiermann MDR SACHSEN-ANHALT. Selbst aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin seien AMIGA-Fans angereist.

Geburtstagsausstellung in Bernburg

AMIGA in Bernburg wollten Besucher aus ganz Ostdeutschland sehen. Bildrechte: MITTELDEUTSCHER RUNDFUNK Besonders erstaunt waren die Besucher laut Kurator Torsten Sielmon nicht über die Ausstellungsstücke, wie die erste AMIGA-Schallplatte von 1947 oder andere Raritäten, sondern darüber, dass eine solche Ausstellung in Bernburg zu finden ist. Die Idee zur Schau kam von Sielmon selbst, der in Bernburg lebt, früher selbst Musik gemacht hat und auch viele persönliche Schallplatten in die Ausstellung gab. Er kennt den ehemaligen AMIGA-Chef Jörg Stempel gut. "Es war uns sehr wichtig, dass wir grünes Licht von ihm haben. Die Geburtstagsausstellung ist schon ein Ritterschlag für unser kleines Museum", sagte Sielmon MDR SACHSEN-ANHALT.

Die Besucher kamen vorwiegend aus der Generation 40 plus, doch auch Großeltern mit ihren Enkeln seien in die Ausstellung geströmt. Besonders gut angenommen wurde laut Kurator Sielmon die ehemalige Schallplattenverkaufstheke, samt der Kopfhörer, die aussehen wie Telefonhörer. "So eine originale Schallplattentheke lädt immer zum Ausprobieren ein", sagte Sielmon. Sie sei "der kleine Knaller" gewesen.

AMIGA geht auf Wanderschaft

Eigentlich sollte die Ausstellung am 28. Januar enden, wurde wegen der großen Nachfrage aber um zwei Wochen verlängert. Die Finissage findet nun am Freitag, dem 9. Februar statt. Zu der ausverkauften Veranstaltung werden Dieter "Maschine" Birr (Puhdys), Uwe Hassbecker (Silly), Sängerin Angelika Mann und der ehemalige AMIGA-Chef kommen. Die Ausstellung bleibt aber bis Sonntag für Besucher geöffnet. Am Sonntag soll es auch noch einmal zwei Führungen geben.

Danach wandert die Bernburger Schau weiter. Es war nicht geplant, doch Plauen und Parchim haben Interesse angemeldet. So wird sie ab Ende März im Vogtlandmuseum Plauen zu sehen sein und von dort für Juni bis August nach Parchim ins Stadtmuseum weiter ziehen.

