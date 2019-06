Hauptbahnhof Halle Bauarbeiten im Ostteil fast abgeschlossen

Seit zwei Jahren müssen Pendler auf dem Hauptbahnhof Halle mit Einschränkungen leben, am 8. Dezember ist es soweit: Der gesperrte Ostteil des Bahnhofs wird feierlich eröffnet. Momentan liegen die Bauarbeiten an den neuen Bahnsteigen in den letzten Zügen. "Fertig gemacht werden müssen noch alle Einbauten auf den Bahnsteigen. Das heißt: die Aufzüge, Wetterschutzhäuschen, Beleuchtungsanlagen, Vitrinen, Deckenverkleidungen", sagt Projektleiter Thomas Herr.