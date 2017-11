Hochstraße in Halle Bauarbeiten an Magistrale bald beendet

Aufatmen für Autofahrer in Halle: An der Hochstraße gehen die Sanierungsarbeiten dem Ende entgegen. Wie die Stadt mitteilte, soll die Straße möglichst noch vor Weihnachten wieder komplett für den Verkehr freigegeben werden. Ursprünglich war das Ende der Bauarbeiten für Anfang 2018 vorgesehen.

Für die Zeit der Bauarbeiten wurde die Verkehrsführung geändert. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner

Seit Mai 2016 wurde an den beiden Brücken der Magistrale in Halle gebaut. Für Halles Autofahrer eine große Geduldsprobe, denn durch die baubedingten Sperrungen verwandelte sich eine der Hauptverkehrsadern der Saalestadt in ein Nadelöhr. Zehntausende Autofahrer mussten täglich die Verkehrsbehinderungen hinnehmen und mehr Fahrtzeit einplanen.



2016 wurde zunächst die südliche Hochstraßenbrücke saniert. Im Juni 2017 begannen die Arbeiten an der nördlichen Brücke. Für die Dauer der Bauarbeiten wurden die Autos jeweils einspurig in beiden Richtungen über eine Brücke geleitet.