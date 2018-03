Beim Blutspendezentrum in Halle heißt es derzeit: Spender dringend gesucht. Die aktuelle Erkältungs- und Grippewelle hat nun auch die Blutversorgung von Krankenhäusern und medizinischen Einrichtungen erreicht. Auf Anfrage von MDR SACHSEN-ANHALT teilte der Haema Blutspendedienst mit: "Seit Anfang März konnten etwas über 500 Spenden in unserem Blutspendezentrum Halle abgenommen werden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 2017 sind das rund 100 Spenden weniger." Was recht unproblematisch klingen würde, hätte sich in den letzten Wochen über alle Standorte gesehen sehr schnell summiert.