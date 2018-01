Café, Pizzeria und Galerie

Jan Richter zog vor 16 Jahren von Halle nach Brachwitz und ist heute ehrenamtlicher Ortsbürgermeister. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Wenn er erzählt, was die Brachwitzer alles auf die Beine gestellt haben, findet Jan Richter kaum ein Ende: Da gäbe es die Felsenbühne, die Domäne mit Kindergarten und Vereinsräumen, Café, Pizzeria und ganz neu eine Pension, außerdem sei eine Galerie im Entstehen und und und. Mit seinem Enthusiasmus steckte er anscheinend auch die Jury des "Kernigen Dorfs" an. Die war im August nach Brachwitz und in seinen einzigen Ortsteil Friedrichsschwerz gekommen. Alle zwei Jahre sucht das Bundeslandwirtschaftsministerium neue Preisträger. Brachwitz hat nun als einziger Ort in Sachsen-Anhalt überzeugt.

Anfang der 90er-Jahre war davon noch nichts zu ahnen. Der Ortsbürgermeister erzählte MDR SACHSEN-ANHALT, wie der Ort damals aussah: "Überall Kopfsteinpflaster, jeder hatte seine Klärgrube auf dem Hof und die Gebäude in öffentlichem Eigentum waren sanierungsbedürftig", so Jan Richter. Allein das Gemeinschaftshaus des Ortes hatte 40 Jahre an Sanierungsbedarf angehäuft. Zudem standen die ehemaligen LPG-Gebäude leer.

Die Instandsetzung der Kita "Saalepiraten" verlangte den Brachwitzern einiges ab. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Doch die Brachwitzer nahmen vieles selbst in die Hand, erarbeiteten eine Konzeption und setzen sie innerhalb von etwa 20 Jahren geduldig um. Bemerkenswert: Es entstanden keine großen Neubaugebiete am Ortsrand, sondern die leeren Häuser im Kern wurden renoviert. Ohne den Zusammenhalt der Brachwitzer, die vielen Engagierten in Vereinen und das glückliche Händchen bei Fördermittelanträgen wäre das undenkbar gewesen.

Selbst "verfeindete" Ortsteile verstehen sich gut

Die Jugendfeuerwehr sammelt die alten Weihnachtsbäume ein, damit sie bei einem Dorffest am Abend angezündet werden können. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Viele Brachwitzer, die den Ort vor Jahren verlassen hatten, kehren nun zurück – wie eine junge Mutter. Sie erklärt: "Als die Frage aufkam, wo wir Kinder kriegen wollen, haben wir uns entschlossen, wieder zurück nach Brachwitz zu kommen. Hier wohnen unsere Eltern und Großeltern." Die Kita ist zu Fuß zu erreichen und ein Verein hat auf der Wiese, auf der sich einst der Dorfteich befand, einen Spielplatz errichtet. Ein Familienvater sagte MDR SACHSEN-ANHALT, er lebe gern in Brachwitz, "weil Brachwitz einfach ein kleines, schönes, idyllisch gelegenes Dorf ist". Dazu ist Halle nur wenige Kilometer entfernt. Doch auch am Wochenende sei in Brachwitz immer etwas los.