Bernburg 17 Bewohner nach Brand obdachlos

In einem Mehrfamilienhaus in Bernburg ist am Donnerstagmorgen Feuer ausgebrochen. Mietern zufolge breitete sich schnell dichter Rauch aus, zudem habe es Panik gegeben. Ein Bewohner sagte MDR SACHSEN-ANHALT: "Es war laut, es hat geknallt, es hat gepoltert. Dann kamen von oben schon alle rausgerannt und haben gesagt, wir sollen raus." Nur das Wichtigste habe er noch geschnappt: Seine Kinder und den Hund. Es seien Panik und Angst dabei gewesen, gesteht er.

Das Feuer war in einer Dachgeschosswohnung ausgebrochen. Ein vier und ein zehn Jahre altes Kind kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus. Auch die Eltern mussten ins Klinikum Schönebeck gebracht werden. Alle vier wohnten im dritten Obergeschoss in der Auguststraße, in dem der Brand ausgebrochen war.

Der Sprecher der Stadt Bernburg, Wolfgang Knopf, sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Behörden seien derzeit dabei, Unterkünfte für die 17 Bewohner zu suchen. Befürchtungen der Betroffenen, in ein Obdachlosenheim ziehen zu müssen, trat Knopf entgegen.

Ins Heim muss niemand. Wolfgang Knopf, Sprecher der Stadt Bernburg

Das Haus ist nach erster Einschätzung der Polizei nicht mehr bewohnbar, die Brandursache kann vermutlich erst ab Freitag ermittelt werden. Noch immer werden Glutnester gelöscht.

"Uns geht es Scheiße"