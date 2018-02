Forschung des Universitätsklinikums Halle Brot backen für die Wissenschaft

Die Kruste vom Brot abschneiden, damit man es einfacher essen kann? Das sollte man besser bleiben lassen, wenn man einem Projekt von Wissenschaftlern des halleschen Universitätsklinikums glaubt – denn die Kruste soll gesund sein. Das Team um Professor Andreas Simm ist dabei herauszufinden, inwieweit in der Kruste von gebackenem Brot Stoffe vorhanden sind, die die Abwehrkräfte des Körpers gegen den Tod von Zellen stärken.

Professor Andreas Simm (rechts) lässt die Brote für die Forschung in der halleschen Bäckerei "KornLiebchen" backen. Bildrechte: dpa

"In der Kruste sammeln sich durch den Backprozess Zucker-Eiweißverbindungen, man nennt diese AGEs (Advanced Glycation Endproducts) oder auch verzuckerte Eiweiße", sagte Simm, Chef des Forschungslabors der Klinik für Herzchirurgie. Das Labor leitet er seit 16 Jahren, mit Brotkrusten als Forschungsgegenstand ist er bereits zuvor an der Universität Würzburg in Kontakt gekommen. Sein jetziges Projekt nennt sich "Backwaren als Functional Food: neuronaler Schutz vor stressinduziertem Zelltod".