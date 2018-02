Steinmeier in Sachsen-Anhalt Bundespräsident zu Gast in Halle

Tag zwei des offiziellen Antrittsbesuchs von Frank-Walter Steinmeier in Sachsen-Anhalt: Seit 9 Uhr war er in der Leopoldina in Halle zu Gast, dem Sitz der weltweit ältesten Wissenschaftsakademie. In der Nationalen Akademie der Wissenschaften wurde der Bundespräsident vom Präsidenten der Vereinigung – Professor Jörg Hacker – begrüßt, sprach danach einige Grußworte. "Sie, meine Damen und Herren, verteidigen die Vernunft gegen die Verrohung unserer öffentlichen Debatten", sagte Steinmeier. "Allen hier im Saal, die dazu ihren Beitrag leisten, gilt mein ganz herzlicher Dank."