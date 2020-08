Urlaub zu Hause Komm mit mir ins Abenteuer-Zeitz!

Große Stille auf dem Elsterradweg

Wir verlassen derweil die unterirdischen Gänge und kehren zurück ans Tageslicht. Ich verabschiede mich, denn der zweite Teil meines Ausflugs steht bevor: eine Tour über den Elsterradweg zurück nach Leipzig, wo ich wohne. Während es sich über Zeitz langsam zuzieht, komme ich zügig voran. Der Weg ist gut ausgeschildert und meist asphaltiert. Schnell liegt die Kleinstadt hinter mir. Neben mir schlängelt sich die Weiße Elster durch die Auen und Felder. Außer Kühen, Schafen oder Enten treffe ich kaum jemanden. An die Ruhe könnte ich mich gewöhnen.

Nach einigen Kilometern verpasse ich bei Bornitz eine Abzweigung und fahre ein paar hundert Meter auf einem Feldweg. Nicht weiter schlimm denke ich, denn schon im nächsten Ort, in Draschwitz, würde ich den Radweg wieder treffen. Die kurze Strecke kann ich auch auf der Straße fahren. Doch schnell merke ich, dass etwas nicht stimmt. Die Kontrolle in Draschwitz bringt Gewissheit: Ich habe eine Panne.

Na prima, ist mein erster Gedanke. Auf einen Fahrradladen in dem kleinen Örtchen hoffe gleich gar nicht. Doch auch eine Bushaltestelle kann ich nicht entdecken. Der Gasthof an der Hauptstraße ist geschlossen und der Internetempfang ist schlecht. Das macht die Orientierung schwierig. Schließlich weiß ich nicht, in welche Richtung der nächste Bahnhof liegt. Die Elsteraue, unendliche Weiten. Menschen trifft man hier eher selten. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Hunger trifft Entschleunigung

Klar ist nur, nach Zeitz will ich nicht zurück. Dort gewittert es gerade. Das kann ich aus der Entfernung sehen. Auch einige Kilometer vor mir grummelt es. Direkt über mir ist es dagegen nur bewölkt. Notgedrungen beschließe ich, meinen Weg zu Fuß fortzusetzen. Und so schiebe ich mich und mein kaputtes Fahrrad vorbei an niedlichen Dörfern mit Fachwerkhäusern – Reuden oder Predel etwa – und auch an menschenleeren Wiesen. Wenn ich in der ganzen Zeit – am Ende bin ich etwa dreieinhalb Stunden auf der Strecke unterwegs – zwanzig Radfahrende getroffen habe, waren es viele. Komplette Stille und totale Entschleunigung also.

Nach einer Weile habe ich mich mit meinem Schicksal abgefunden. Das einzige, was mich stört, ist mein Hunger. Denn Mittagessen hatte ich noch nicht, dabei ist es bereits nachmittags. Doch Gaststätten suchen Reisende wie ich an Wochentagen auf diesem Teil des Elsterradwegs vergebens. Natürlich gibt es welche. Aber die öffnen erst am Abend. Oder nur am Wochenende. Ein vorsorglicher Radwanderer sollte also lieber ein paar Schnitten einpacken. Aussichtsturm bei Profen Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste

Kein schlechter Ort für Urlaub

In Profen gibt es schließlich einen Bahnhof. Ich entscheide mich jedoch, noch etwas weiter zu gehen. Der nächste Halt ist dann erst im sächsischen Pegau, weitere neun Kilometer entfernt. Für die Entscheidung werde ich mit einem spektakulären Blick belohnt. An einer Holzbrücke, als ich ein weiteres Mal die Weiße Elster überquere. Der Fluss bildet an dieser Stelle zugleich die Grenze zu Sachsen.

Und während es hinter mir langsam wieder aufklart, gelange ich zu der Erkenntnis, dass Zeitz und die Elsteraue keine schlechten Orte zum Urlaub machen und Erholen sind. Vor allem, wenn man es ruhig mag. Aber seien Sie vorsichtig, wenn Sie herkommen. Es könnte sein, dass Sie unerwartet ein Abenteuer erleben.