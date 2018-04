Bei einem Unfall am Rande einer Abifeier ist im Burgenlandkreis in der Nacht zu Sonnabend ein Jugendlicher ums Leben gekommen. Eine Polizeisprecherin sagte MDR SACHSEN-ANHALT, dass der Teenager in Leißling bei Weißenfels beim Überqueren eines Bahnübergangs von einem Zug erfasst und getötet wurde. Den Angaben zufolge betrat der Jugendliche gegen null Uhr die Schienen trotz geschlossener Halbschranke und trotz blinkender Signalanlage.

Nach den Angaben der Polizei wohnte der Jugendliche in Weimar in Thüringen, lebte zuvor im Burgenlandkreis. Zu dem Unfall soll es gekommen sein, als er auf dem Weg zu der Feierlichkeit war. Der Regionalzug, der den Jungen erfasst hatte, war ohne Passagiere unterwegs.

In Sachsen-Anhalt feierten am Freitag 6.500 Abiturienten ihren letzten Schultag. Im ganzen Land fanden Partys statt. In Magdeburg seien bei Vorfällen rund um die Abiparty im Stadtpark Rotehorn mehrere Personen verletzt worden. Ein Polizeisprecher sagte dazu am Morgen MDR SACHSEN-ANHALT, die Party sei insgesamt weitgehend friedlich und störungsfrei verlaufen.