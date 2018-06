Ein Schock kam in Bad Bibra in der vergangenen Zeit nach dem anderen. Erst wurde das Aus der Burgenlandkäserei verkündet und besiegelt – und dann sollten sich in der Gemeinde die Abwassergebühren verdoppeln, weil die Käserei als größter Abwasserproduzent wegfällt. Doch die Gemeinde wehrt sich dagegen, dass alle Kosten auf sie umgewälzt werden.

Durch die Schließung der Burgenlandkäserei fehlen dem Abwasserzweckverband jährlich rund 700.000 Euro. Für die Anwohner könnten sich dadurch die Abwassergebühren deutlich erhöhen. Ein Vier-Personen-Haushalt müsste dann anstatt 400 Euro ganze 800 Euro im Jahr zahlen. Doch Monika Ludwig, die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde An der Finne, will das nicht hinnehmen. Derzeit finden Gespräche mit dem Innen- und dem Finanzministerium Sachsen-Anhalt statt, um die steigenden Gebühren nicht allein auf die Anwohner umzuwälzen.

Gespräche überraschend konstruktiv

Die Kläranlage Laucha ist ohne das Abwasser der Käserei nicht ausgelastet. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner So werden im Rahmen der gesetzlichen Möglichkeiten und rechtlichen Rahmenbedingungen Optionen gesucht, um die Bürger zu entlasten. Die Gespräche liefen bis jetzt sehr konstruktiv, sagte Verbandsgemeindebürgermeisterin Ludwig MDR SACHSEN-ANHALT. Sie war überrascht, wie gut man in den Ministerien mit der Sachlage vertraut war – und hofft auf einen guten Ausgang der Verhandlungen. So hätten wichtige Fragen bereits geklärt werden können, aktuell würden die Zahlen des Abwasserzweckverbandes zusammengestellt und an die Ministerien weitergeleitet. Ende Juni sollen weitere Gespräche stattfinden.

Ergebnisse Anfang August

Auch auf dem Gelände der Burgenlandkäserei tut sich etwas. Die Firma Glockengold aus Laucha hat das Arial erworben und will seine Produktion ab Herbst in Bad Bibra erweitern. Das sei sehr gut für die Stadt, betonte Ludwig, denn so entstünden neue Arbeitsplätze und es gäbe keine Brache in der Stadt. Das Abwasserproblem wird das aber nicht lösen, bestätigt auch die Pressestelle des Burgenlandkreises. Von dort heißt es: "Mit der Ansiedlung der Firma Glockengold am ehemaligen Standort der Molkerei in Bad Bibra werden zwar neue Abwassermengen generiert, der Verlust aus dem Wegfall der Käserei kann damit jedoch nicht vollständig ausgeglichen werden."

Der Geschäftsführer des Abwasserzweckverbands Unstrut Finne, Michael List, hofft auf die Unterstützung der Landesregierung. Bildrechte: MDR/Fabian Brenner Im Moment werde das Betriebskonzept für Bad Bibra noch erarbeitet. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Abwassermengen das ursprüngliche Maß nicht erreichen werden. "Eine Gebührenermittlung unter Berücksichtigung der Neuansiedlung liegt noch nicht vor. Aus diesem Grund können keine genaueren Angaben zu den Auswirkungen getroffen werden", so der Landkreis. Erst Anfang August soll es konkrete Antworten geben. Laut Ludwig wird sich dann zeigen, ob und wie hoch die Abwassergebühren tatsächlich steigen.

