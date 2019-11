Sollte die Raffinerie in der Region Elsteraue/Zeitz gebaut werden, will AMG Metall dort so aufbereiten, dass es für die Batterien von E-Autos genutzt werden kann. (Symbolbild)

Sollte die Raffinerie in der Region Elsteraue/Zeitz gebaut werden, will AMG Metall dort so aufbereiten, dass es für die Batterien von E-Autos genutzt werden kann. (Symbolbild)

Sollte die Raffinerie in der Region Elsteraue/Zeitz gebaut werden, will AMG Metall dort so aufbereiten, dass es für die Batterien von E-Autos genutzt werden kann. (Symbolbild) Bildrechte: imago images / imagebroker

Der niederländische Konzern Advanced Metallurgical Group (AMG) plant im Raum Elsteraue/Zeitz den Bau einer Lithium-Raffinerie. Noch in diesem Jahr soll einer Ankündigung zufolge die technische Planung starten. In zwei bis drei Jahren könnte die Anlage betriebsbereit sein. Wie viele Arbeitsplätze in diesem Zuge entstehen, ist noch unklar. Klar ist dagegen, dass in der Raffinerie im Burgenlandkreis Metall so aufbereitet werden soll, dass es in der Produktion für Batterien von Elektroautos eingesetzt werden kann.