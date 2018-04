In Weißenfels ist am Dienstag an den Freitagnacht verstorbenen Schüler des Goethegymnasiums erinnert worden. Freunde und Mitschüler trafen sich zu einer Andacht in der Stadtkirche St. Marien. Auch Schulleiter Jürgen Mannke kam in die Kirche – und war bewegt. "Sie merken, es ist nicht gespielt, es ist echte Trauer", sagte er. "Das ist unglaublich beeindruckend für einen Schulleiter, wenn er weiß, dass die Kollegen und die Schüler es ehrlich meinen und nicht in irgendeiner Weise spektakularisieren."

Die Mitschüler des verstorbenen 17-Jährigen strömten in die Kirche Bildrechte: MDR/TNN Der 17-jährige Schüler, dem nun gedacht wurde, war am Freitag am Rande einer Abi-Feier über Bahngleise gelaufen und von einer Regionalbahn erfasst worden. Laut Polizei hatte er trotz geschlossener Halbschranke und blinkender Warnanlage versucht, die Gleise zu überqueren. Wie die Staatsanwaltschaft MDR SACHSEN-ANHALT mitteilte, wird es nun eine Obduktion geben. So soll geklärt werden, ob der Jugendliche betrunken war.

Trauerschmuck für die Unglücksstelle

Am Unfallort in Leißling sind mittlerweile Blumen und Kerzen als Zeichen stillen Gedenkens niedergelegt worden. Auch Engel und Erinnerungsstücke platzierten die Freunde des verstorbenen Jugendlichen ganz in der Nähe der Bahnschranke. Ihre Schule, das Goethegymnasium in Weißenfels wurde schwarz geschmückt. Der Bahnübergang in Leißling Bildrechte: MDR/TNN

In Halle verwarnte die Bundespolizei derweil am Montag vier junge Männer, die am Hauptbahnhof ein Gleis zwischen zwei Bahnsteigen überquerten. Einer von ihnen trug sogar Kopfhörer, als er hinter einer stehenden S-Bahn auf den Bahnsteig kletterte. Die Bundespolizei belehrte alle über die schwerwiegenden Folgen, die ihr Verhalten mit sich bringt: Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft sehr spät wahrgenommen werden. Alle vier müssen nun ein Verwarngeld in Höhe von 25 Euro zahlen.

