Olympiade der Köche Wie die Weißenfelserin Anke Weigelt mit 40 Kilo Parmesan-Käse Gold gewann

Andere schneiden in der Küche Obst und machen daraus Essen. Bei Anke Weigelt aus Weißenfels ist das anders: Sie ist Food-Artistin und verwandelt Lebensmittel in Kunstwerke. Damit hat sie bei der Olympiade der Köche sogar Gold geholt. Ein Einblick in ihre Arbeit, die in Deutschland noch ziemlich selten ist.