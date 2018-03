MDR SACHSEN-ANHALT: Der Prozess in Stendal ist kein Einzelfall. Hat dieser Prozess in Stendal eine Signalwirkung?

Andresen: "Aus meiner Sicht hat er eine ganz wichtige Signalwirkung. Keine juristische Signalwirkung, aber eine an die Betroffenen VW-Kunden. Nämlich, dass es sich lohnt sein Recht anzuklagen. Ich habe in den letzten zwei Wochen ungefähr einhundert Urteile auf den Tisch bekommen, von ganz verschiedenen Landgerichten in Deutschland, und die gehen alle für den Kunden aus.

Es ist in dem Sinne kein Novum mehr, dass die Verbraucher gegen Volkswagen gewinnen. Ganz im Gegenteil, wer Recht auf Schadenersatz hat, der bekommt ihn auch zugesprochen. Die Betroffenen im Abgas-Skandal haben dieses Recht und deshalb ist es nur konsequent was das Landgericht in Stendal angewandt hat, nämlich deutsches Recht. "

VW versucht auch viele Dinge außergerichtlich zu klären, mit Geld… Versucht VW da einen Präzedenzfall zu verhindern?

"VW hat das beste Jahr der Firmengeschichte geschrieben, habe ich der Presse entnommen. Es werden Rekordgewinne eingefahren und da ist Geld natürlich eines der probatesten Mittel, an das man denkt, wenn man Probleme aus der Welt schaffen möchte.

Wir bekommen immer wieder Berichte von, ich nenne es mal, Schweigegeld-Vergleichen, wo Volkswagen die Betroffenen auffordert, das Ergebnis eines Vergleiches unter Androhung einer gewissen Vertragsstrafe über mehrere Tausend Euro, geheim zu halten. So was kann man langfristig natürlich nicht geheim halten und es zeigt nur eins, dass nämlich diese Aussprache von Volkswagen 'in Deutschland gibt es kein Recht auf Schadensersatz im Abgasskandal' schlichtweg falsch ist.

Natürlich gibt es in Deutschland ein Recht auf Schadensersatz. Wer belogen und betrogen wurde, hat ein Recht auf Ersatz seiner Schäden. Und das gilt auch im Abgas-Skandal, da kann es keine Zweifel geben. Und dafür sind die jüngsten Gerichtsurteile alle ein Beleg."

Beim Blick auf den Schadstoff-Ausstoß in Deutschland wird deutlich: Diesel-Pkw verschmutzen die Luft am meisten. Bildrechte: MDR/Max Schörm

Mehr zum Thema