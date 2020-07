Die Geburtsstation in Zeitz bleibt. Das steht nach einem Beschluss des Kreistages nun fest. Am Montag wurde eine zusätzliche Vereinbarung abgesegnet, die der Burgenlandkreis mit dem Klinikbetreiber abgeschlossen hat. Danach wird der Kreis einen Zuschuss zahlen.

Der genaue Inhalt der Vereinbarung wird nicht veröffentlicht. Aber der Kreistag hat auch beschlossen, dass Geld vom Kreis an die Klinik gezahlt werden kann. Damit sind die formalen Voraussetzungen erfüllt, dass es auch weiterhin eine Geburtsstation in Zeitz geben wird.

Als der Klinikbetreiber SRH das insolvente Burgenlandklinikum übernahm, war nicht sicher, ob die Geburtsabteilung in Zeitz weiter bestehen wird. Ursprünglich sollte sie gemeinsam mit der Frauenklinik, der Gynäkologie und der Pädiatrie geschlossen werden. All diese Bereiche sollten nur noch in Naumburg betrieben werden. Stattdessen sah der Plan vor, in Zeitz andere Krankenhausbereiche zu konzentrieren – etwa die Innere und die Notfallmedizin.

In Sachsen-Anhalt sind in den vergangenen Jahren immer wieder Krankenhäuser und damit auch Geburtsstationen geschlossen worden, zuletzt etwa in Genthin. Auch die Kinderklinik in Gardelegen soll nicht wie bisher erhalten bleiben. Und in Havelberg kämpfen die Menschen aktuell um den Erhalt ihrer Klinik. Wegen der Ausdünnung des Krankenhausnetzes fürchten die Bewohner in den ländlichen Regionen, von der medizinischen Versorgung abgeschnitten zu werden.