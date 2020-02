Tausende Altreifen verbrannt Kritik nach Brand in Reifenlager bei Weißenfels

Ein Feuer in einem Reifenlager in der Nähe von Weißenfels hat am Wochenende die Feuerwehr beschäftigt. Wie die Polizei MDR SACHSEN-ANHALT am Sonntag mitteilte, ist der Einsatz im Ortsteil Borau inzwischen aber beendet. Alle Glutnester seien gelöscht. Zur Sicherheit habe die Feuerwehr das betroffene Areal aber nochmals großzügig mit einem Schaumteppich bedeckt.

Auf einem Privatgelände waren am Freitagabend mehrere tausend Altreifen in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Der Schaden wird auf 13.000 Euro geschätzt.

Der Weißenfelser SPD-Landtagsabgeordnete Rüdiger Erben kritisiert die Lagerung von Altreifen auf dem Privatgelände in Borau. Er hält sie für illegal. Erben wirft der Landesregierung vor, jahrelang untätig gewesen zu sein. Mehrfach habe Erben auf die Zustände hingewiesen und vor den Brandgefahren gewarnt, die von der Ablagerung ausgingen. Er stellte diesbezüglich mehrere Kleine Anfragen an die Landesregierung .

In der Reaktion der Landesregierung aus dem Jahr 2017 heißt es, dass kein Altreifenlager in Sachsen-Anhalt ohne Genehmigung betrieben werde. Für das Lager in Weißenfels gebe es keine Genehmigung. Das liege daran, dass das Lager nicht mehr in Betrieb sei. Zudem stuft die Regierung Altreifen "als in der Regel nicht gefährlichen Abfall" ein.