Schicht im Schacht Wie Zeitz für die Zeit nach der Kohle plant

Man muss schon genau hinschauen, um die Brikettfabrik "Herrmannschacht" zu entdecken. Umgeben von den Industrieanlagen der Südzucker-AG steht sie unweit des Bahnhofs von Zeitz, an der B180. Die Fabrik ist heute ein Museum, in dem sich Besucher über die Anfänge der Kohleverarbeitung in der Region informieren können.

Schon in ihren Anfangstagen hatte die Fabrik einen engen Bezug zur Zuckerfabrik nebenan. Denn der "Herrmannschacht" wurde im 19. Jahrhundert nur errichtet, um den enormen Energiebedarf des Werks zu decken. Später kam die Brikettherstellung hinzu. Insgesamt gab es im Kohlerevier des Burgendlandkreises 28 solcher Fabriken. Aus der Braunkohle wurden nicht nur Briketts und Energie gewonnen, sondern auch Diesel, Farben und sogar Margarine.

Braunkohle ist Geschichte

Der "Herrmannschacht" in Zeitz verkörpert die Geschichte der Region. Bildrechte: dpa Doch die Braunkohle ist Geschichte. Im "Herrmannschacht" schon seit 1959 – auch wenn es danach noch viele Jahre dauert, bis darin das Museum eröffnet wurde. Nun hat deutsche Kohlekommission das Ende des fossilen Brennstoffs beschlossen, spätestens 2038 soll Schluss sein.



Und nicht nur in Zeitz beginnen Überlegungen, wie die Zukunft ohne Kohle aussehen könnte. Wie kann verhindert werden, dass – wie schon nach der Wende – tausende Menschen arbeitslos werden? Welche Industriezweige werden in Zukunft gebraucht?

Von der Kohle zur Grünen Chemie

Arvid Friebe, Geschäftsführer des Industrieparks Zeitz. Bildrechte: MDR/ Oliver Leiste Ein paar Kilometer entfernt, im Chemie- und Industriepark Zeitz, ist man bei diesen Fragen schon ein paar Schritte weiter. Dort soll der Sprung von der Braunkohle hin zur Grünen Chemie gelingen, erzählt der Geschäftsführer des Parks, Arvid Friebe. Bedeutet: Es werden neue Antriebsquellen und Energieträger gesucht – möglichst aus nachwachsenden Rohstoffen.



Friebe hat auch ein konkretes Beispiel parat: "In Deutschland wird gerade das Verbot von Plastiktüten diskutiert. In Frankreich werden schon Tüten auf Biobasis verkauft. Warum soll das in Deutschland nicht gehen?" Solche Tüten, womöglich aus Zuckerrüben, könnten künftig auch im Zeitzer Umland produziert werden, sagt er.

Schon heute würden einige Unternehmen im Industriepark sehr nachhaltig arbeiten, so Friebe. Um den Bedarf an neuem Erdöl zu reduzieren, nutzt eine Firma ein Verfahren zum Recycling von Schmierölen. Eine andere hat einen Innovationspreis für die Entwicklung eines alternativen Bindemittels bekommen.

Stärkere regionale Gemeinschaft

Das große Ziel der Verantwortlichen im Revier ist es, möglichst keine Arbeitsplätze abbauen zu müssen. 3.500 Menschen sind nach Angaben von Friebe derzeit in den Braunkohlebetrieben und Chemiefirmen in der Umgebung von Zeitz tätig. Statt eines großen Bruchs wie in den 1990er Jahren soll es ein Wandel werden, der Schritt für Schritt vollzogen wird: "Mibrag will die Quote seiner Mitarbeiter ungefähr halten", erklärt Friebe. "Wenn wir gleichzeitig hier noch Neuansiedlungen herholen, könnte es gelingen, dass wir mindestens den Standard halten – und uns vielleicht sogar noch verbessern."