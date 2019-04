Spielarten, Verhütung, Risiken: Zum Thema Sex hat wohl jeder Fragen – das gilt auch für Geflüchtete. Damit diese adäquat beantwortet werden können, haben sich der Burgenlandkreis und die Hochschule Merseburg spezifisch mit der Sexualbildung von Flüchtlingen auseinander gesetzt. Nun haben sie ein entsprechendes Handbuch herausgegeben. Die Broschüre "Sexuelle Bildung in Einrichtungen" richtet sich vor allem an Personen, die mit Geflüchteten arbeiten: Bei ihnen sollen Ängste und Vorurteile bei der interkulturellen Vermittlung von Sexualität abgebaut werden. Der Landkreis ist bei dem Thema bundesweit federführend.

Mittlerweile wurden mehr als 80 Fachkräfte in Fortbildungen geschult. Der Burgenlandkreis organisiert außerdem Veranstaltungen zur Sexualbildung für Geflüchtete. Das Projekt erhielt vom Bundesinnenministerium einen Förderpreis in Höhe von 10.000 Euro.

Bei Workshops zur Sexualbildung sprechen junge Geflüchtete und deutsche Jugendliche im Burgenlandkreis gemeinsam zum Beispiel über solche Fragen: Wie spreche ich jemanden respektvoll an? Wie funktioniert das mit der Verhütung? Eine Frage, die auch auftaucht: Warum wollen Mädchen mit Ausländern zusammen sein, obwohl sie was gegen Ausländer haben?

Unterschiede in der Sexualbildung lägen darin, dass Traumata oder Gewalterfahrungen bei der Flucht sowie unterschiedliche Religionen eine Rolle spielten. Außerdem sei der Bildungskontext ein anderer. In Deutschland übernehme vielfach die Schule die sexuelle Aufklärung, in anderen Ländern vermehrt die Moscheegemeinde oder Familie. "Auch nicht schlechter als hier – aber anders", fasst es Voß zusammen.

So sieht die Broschüre aus, die der Burgenlandkreis jetzt veröffentlicht hat. Bildrechte: Burgenlandkreis

Nancy Damm betreut als Mitarbeiterin des Jugendamts des Burgenlandkreises etwa 40 junge Geflüchtete. Sie spricht mit ihren Klienten auch über Sex. Jugendliche Flüchtlinge müssten den Spagat schaffen zwischen der Vorstellung "Hier darf ich alles" und "Meine Religion verbietet das", erzählt sie. Manche hätten deshalb gar keinen Sex. Andere wiederum fragten, wo in Deutschland überhaupt die Grenzen seien – da vermeintlich alles erlaubt sei.



Manche würden beispielsweise glauben, dass sie die Frauen, die in ihren Augen leicht bekleidet durch die Straßen laufen, einfach haben könnten, sagt Damm. Sie beginnt dann damit, die Männer über die Rechtslage in Deutschland aufzuklären. Wie viel dieser Ansatz bringe, sei jedoch schwer messbar. Bei manchen gebe es Situationen, wo man merke, dass ein Umdenken stattgefunden habe, sagt sie. "Das wusste ich nicht, das mache ich jetzt anders, ich will keinen Ärger haben, ich möchte mich hier anpassen", sagen laut Damm viele. Es werde aber auch Personen geben, wo die Erklärung abpralle.