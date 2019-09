Die Geschäftsleitung des Klinikums will gemeinsam mit einer Beraterfirma und juristischen Experten einen Sanierungsplan erarbeiten und auch umsetzen. Es gehe vor allem darum, Strukturen in den Krankenhäusern neu zu ordnen und auch die Kosten an die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen anzupassen, hieß es. Die Restrukturierung soll in einem halben Jahr abgeschlossen sein. Laut Landrat Götz Ulrich (CDU) soll das Insolvenzverfahren die stationäre Krankenhausversorgung in Naumburg und Zeitz erhalten und zukunftsfest machen. Ziel der Eigenverwaltung sei, Liquidität aufzubauen und Restrukturierungsmaßnahmen schneller durchsetzen zu können.