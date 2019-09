Nach der Insolvenz der Klinikums Burgenlandkreis sieht der Landkreistag Sachsen-Anhalt auch die Politik in der Verantwortung. Präsident Michael Ziche sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, im Krankenhausfinanzierungsgesetz stehe, dass das Land zuständig sei für die Investitionsförderung. Diese habe aber in den letzten zehn Jahren nur unzureichend stattgefunden. Von daher müsse das Land stark nachbessern.

Probleme auch für andere Kliniken befürchtet

Das Sozialministerium in Sachsen-Anhalt schließt weitere Insolvenzen nicht aus. Ministeriumssprecherin Ute Albersmann sagte MDR SACHSEN-ANHALT am Mittwoch, sollte die von der Bundesregierung geplante Trennung von Fallpauschale und Pflegekosten kommen, werde es für die Kliniken noch schwieriger, mit dem vorhandenen Geld zu jonglieren. Außerdem wäre dann die Zusammenarbeit mit den Banken nicht mehr so einfach.

Spezialisierung der Burgenlandkliniken denkbar

Am Dienstag hatte das Klinikum Burgenlandkreis Insolvenz in Eigenverantwortung angemeldet und genehmigt bekommen. Als Grund für diesen Schritt sieht Albersmann zum einen die hohen Betriebskosten. Zum anderen baue das Klinikum in Naumburg gerade ein Kinderzentrum, das sehr teuer und nur wenig förderfähig sei. Daher müsse das Klinikum 15 der 29 Millionen Euro Baukosten selber tragen. Deshalb müsse man auch darüber nachdenken, die beiden Häuser zu Schwerpunktkliniken zu machen und nicht mehr alles an beiden Standorten anzubieten.