Das insolvente Burgenlandklinikum muss wieder um seine Zukunft in öffentlicher Hand bangen: Die Uniklinik Halle will das kommunale Klinikum nun doch nicht kaufen. Der Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, teilte am Donnerstagabend mit, dass ihn der Vorstand der Uniklinik über den Ausstieg aus dem Bieterrennen informiert habe.