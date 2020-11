In der Nachricht von Susan W., Leserin des Corona-Daten-Newsletters, klang unter anderem auch die Sorge an, dass Menschen vom Gesundheitsamt einfach in ihre Wohnung könnten. Das würde so aber nicht passieren, sagt Landrat Götz Ulrich über seinen Burgenlandkreis. Wenn – und dabei verweist er darauf, dass das nur ganz theoretisch gesprochen ist, da es den Fall noch nicht gab – jemand den Zugang verweigern sollte, gebe es mildere Mittel. Zum Beispiel könnte die Quarantäne-Zeit der betroffenen Person verlängert werden, bis sie sich freiwillig erneut testen lässt. Der Normalfall sei nämlich ein anderer: Die Personen in Quarantäne ließen die Mitarbeiter des Gesundheitsamts für die Tests in ihre Wohnung: "Da habe ich von keinem Fall eine Kenntnis, dem Gesundheitsamt wurde hier noch kein Zugang verwehrt", so der Landrat.