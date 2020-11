Weniger Asylsuchende Burgenlandkreis reduziert Zahl der Flüchtlingsunterkünfte

Weil immer weniger Geflüchtete und Asylsuchende eine Unterkunft benötigen, wird im Burgenlandkreis die Zahl Flüchtlingsunterkünfte weiter reduziert. Aktuell betrifft das fünf Wohnungen in Wetzendorf nahe Nebra. In der Gemeinschaftsunterkunft dort waren bereits Ende September sieben Wohnungen gekündigt worden.

2015: 56 Flüchtlinge bei ihrer Ankunft in Weißenfels Bildrechte: IMAGO

Laut Landrat des Burgenlandkreises, Götz Ulrich, hält diese Entwicklung schon das ganze Jahr an. So seien seit Januar in Naumburg, Weißenfels, Hohenmölsen und Laucha bereits Unterkünfte für knapp 180 Menschen abgebaut worden.



Den Angaben zufolge sind aktuell 560 Asylsuchende im Burgenlandkreis untergebracht. Für sie würden die verbleibenden Gemeinschaftsunterkünfte in Naumburg, Weißenfels und Zeitz sowie dezentral gelegene Wohnungen völlig reichen, sagte der CDU-Politiker. Zudem würden sich Asylsuchende mit abgeschlossenem Verfahren und Aufenthaltserlaubnis auch selbst Wohnungen suchen.