Mehr als 1.500 Infizierte und ein Lockdown für 650.000 Menschen in zwei Landkreisen in Nordrhein-Westfalen – das sind die Folgen eines Corona-Ausbruchs am Tönnies-Schlachthof in Rheda-Wiedenbrück. Nun ist die Angst groß, dass sich etwas Ähnliches in Sachsen-Anhalt wiederholen könnte. In den Tönnies-Schlachthöfen in Weißenfels oder Zerbst etwa.