Vor rund einem Monat waren 1.200 Menschen am Tönnies-Werk in Weißenfels auf das Coronavirus getestet worden. Nach dem Ausbruch bei Tönnies in NRW gibt es Forderungen, die Mitarbeiter erneut zu testen. (Archivfoto)

In Sachsen-Anhalt gibt es Forderungen, alle 2.200 Mitarbeiter des Tönnies-Schlachthofs in Weißenfels erneut auf eine Infektion mit dem Coronavirus zu testen. Es sei nicht erkennbar, warum die Situation in Weißenfels anders sein sollte als am Tönnies-Stammsitz in Rheda-Wiedenbrück in Nordrhein-Westfalen, teilten die Umweltverbände BUND und "Naturfreunde Sachsen-Anhalt" mit. Beim Fleischproduzenten in NRW sind nach aktuellen Angaben von Sonnabend inzwischen mehr als 1.000 Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet worden.