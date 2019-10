Burgenlandkreis Demo für Erhalt der Geburtenklinik in Zeitz

In Zeitz haben am Montag rund 2.000 Menschen vor dem Klinikum gegen die angekündigten Sparmaßnahmen demonstriert. Ein Aktionsbündnis hatte dazu aufgerufen. Nach der Insolvenz des Burgenlandklinikums hatte Sanierungsmanager Arne Berndt entschieden, die Frauenklinik in Zeitz zu schließen und nur die in Naumburg zu erhalten.