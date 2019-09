Interview Der Mann, der seine Tochter Leonora an den IS verlor

Die Tochter von Maik Messing aus dem Burgenlandkreis ist ausgerissen. Doch nicht einfach nur so. Messings Tochter Leonora schließt sich 2015 dem IS an und heiratet einen deutschen IS-Kämpfer. Nach Hause ist sie seitdem nicht gekommen. Mehrere Fluchtversuche scheitern. Mittlerweile ist seine Tochter nicht mehr Teil des IS, lebt in einem kurdischen Gefangenenlager in Syrien. Es kann sein, dass sie bald nach Deutschland zurückkehrt. Ihr Vater spricht bei MDR SACHSEN-ANHALT über seinen Kampf, seine Tochter wieder in den Armen halten zu können.