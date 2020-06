Satellitenaufzeichnung des Einsatzgebietes der Drohnen Bildrechte: MDR/Marie-Luise Luther

So kann ausgeschlossen werden, dass eine Fläche übersehen wird. Das Risiko, dass sich dann noch ein Kitz im hohen Gras befindet, liegt dann etwa nur bei 20 Prozent. Befinden sich in der Wiese Wärmequellen, werden diese auf die Tablets der Drohnenpiloten am Boden in Echtzeit übertragen. Wir haben Glück: Die beiden Drohnen-Piloten haben einen potentiellen Ablageplatz gefunden, jetzt ist Jäger Robert Titus gefragt. Er nähert sich vorsichtig der angegebenen Position.



Zusammengekauert liegt ein etwa zwei Wochen altes Kitz im Gras. Mithilfe von Handschuhen und viel Gras kann das Bambi angefasst werden, behutsam tut der Jäger das Jungtier in eine Kiste. Danach wird das Kitz an einen sicheren Ort abseits der zu mähenden Wiese getragen.