Azubis aus Vietnam Hotel sucht Nachwuchs am anderen Ende der Welt

Kulturelle Unterschiede

In nur sechs Monaten hat er die Sprachschule in Vietnam durchlaufen und kam im vergangenen Februar nach Deutschland. Michael Schmidt holt seine Lehrlinge aus Fernost gern ein halbes Jahr vor Beginn der Lehre nach Deutschland, damit sie auch im Alltag mit der Sprache konfrontiert sind: "Was nützt es, wenn sie 90 Minuten in der Schule deutsch lernen und dann 22,5 Stunden des restlichen Tages vietnamesisch sprechen?"

So können sie sich auch langsam an das Klima und die kulturellen Unterschiede gewöhnen. "Viele haben noch nie eine Garküche im Inneren eines Hauses gesehen, in Vietnam wird meistens an der frischen Luft gekocht", erzählt Michael Schmidt. Long hatte Glück, dass seine Tante schon seit 1987 hier lebt. Sie betreibt einen Imbiss in Weißenfels und konnte ihm alles zeigen und erklären.

Kaum Kontakt zu Gästen

Auch mit seinen Landsleuten in der Henne spricht Long meistens deutsch. "Nur manchmal sprechen wir vietnamesisch, damit wir es nicht vergessen", erzählt Long und lacht. Das schätzt Michael Schmidt am meisten an seinen vietnamesischen Lehrlingen. "Sie haben immer ein Lächeln auf den Lippen und sie sind sehr freundlich und höflich", schwärmt der Gastronom.

Long ist enttäuscht, dass es wegen der Pandemie im Restaurant gerade kaum etwas für ihn zu tun gibt. Da aber seine Kollegen aus dem zweiten und dritten Lehrjahr gerade in der Berufsschule sind, wird er im ganzen Hotel eingesetzt und lernt alle Bereiche kennen. So kümmert er sich auch um die Zimmer und freut sich, wenn er Kontakt zu den Gästen hat. "Die Deutschen sind sehr nett", findet Long.