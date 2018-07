Mordversuch Mitglieder einer syrischen Großfamilie im Burgenlandkreis festgenommen

Zwei Mitglieder einer syrischen Familie aus dem Burgenlandkreis sind nach einer Razzia am Mittwoch festgenommen worden. Das hat ein Sprecher der Polizei in Essen in Nordrhein-Westfalen MDR SACHSEN-ANHALT bestätigt. Der Mann und die Frau sollen an einem Mordversuch in Essen beteiligt gewesen sein. Insgesamt seien in Zusammenhang mit der Tat 12 Männer und Frauen festgenommen worden. Alle gehören der syrischen Großfamilie an.