Pflegevater Thomas Bräuer-Fritzsch erinnert sich, als wäre es erst vor ein paar Tagen gewesen, wie seine Pflegetochter als Baby zu ihm kam. Dabei ist es schon acht Jahre her. "Am frühen Nachmittag klingelte das Telefon und da erfuhr ich, dass wir ein Baby haben könnten, aber bis 17 Uhr muss es abgeholt sein." Er war komplett überrumpelt. Lediglich drei Fakten wurden ihm genannt: Name – Lea-Sophie, Alter – acht Monate und dazu ein weiterer Punkt, den er nicht nennen möchte. Auch heute wird er noch ganz emotional, wenn er an die aufregenden Stunden damals denkt und muss ungläubig den Kopf schütteln. Er rief seine Frau an, die bis 18 Uhr arbeiten musste und besprach sich mit dem Zusatz: "In zehn Minuten muss ich ja oder nein sagen!"

Dann bekam ich dieses kleine Baby in den Arm gelegt, das mich mit großen Augen anschaute. Thomas Bräuer-Fritzsch Pflegevater

Seine Frau habe dann wie er auf das Bauchgefühl gehört und gesagt: "Ja, wir machen das." Also fuhr er mit geliehenem Babykindersitz zum Jugendamt. Wenn er davon spricht, treten dem weltweit erfolgreichen Musiker die Tränen in die Augen. "Dann bekam ich dieses kleine Baby in den Arm gelegt, das mich mit großen, fragenden Augen anschaute und ganz still in meinem Arm lag." Während er erzählt, streicht er Lea über den Kopf, die neben ihm sitzt, und schaut immer wieder gerührt zu ihr.

Der leiblichen Mutter habe er damals versprochen, dass er sich so liebevoll und gut um ihr Baby kümmern werde, wie er nur könne. Sie selbst konnte und kann es wegen ihrer Drogenprobleme nicht. Abends kam dann seine Frau nach Hause. Sie erzählt mit versonnenem Lächeln: "Mein Mann hat mir die Lea auf den Arm gegeben und das ging so durch mich durch, so ein Gefühl, und dann wusste ich, das ist genau richtig, was wir gemacht hatten."

Warum sie Pflegefamilie wurden

Familie Bräuer-Fritzsch lebt in Freyburg. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Birgit Bräuer, mit braunem Haar, das ihr in die Stirn fällt, und Thomas Bräuer-Fritzsch mit Dreitagebart und meist einem Lächeln im Gesicht, waren beide schon einmal verheiratet. Ein Grund für ihre Hochzeit war, dass Thomas Bräuer-Fritzsch den schwerbehinderten Sohn seiner Ehefrau adoptieren wollte, den heute 19-jährigen Georg. Damals war er ein kleiner Junge. Er sitzt im Rollstuhl, kann kaum reden.



"Dafür wurden wir durchgecheckt ähnlich wie wenn man Pflegefamilie werden will", erzählt Thomas Bräuer-Fritzsch. Ein unheimlicher Aufwand. Als die Adoption nach vielen Monaten geklappt hatte, trat das Jugendamt an die Familie heran: Ob sie sich vorstellen könnten, Pflegekinder aufzunehmen.



Fünf Jahre ließen sie sich für ihr "Ja" Zeit, Thomas Bräuer-Fritzsch hatte große Bedenken. Doch die Frage vom Jugendamt ließ das Paar nicht los, zumal sie sich von ihrem eigenen Kinderwunsch verabschieden mussten. "Wir hatten überlegt, selber nochmal ein Kind zu bekommen. Mit 42 Jahren habe ich dann gesagt, das ist zu spät", erinnert sich Birgit Bräuer. Ihren Mann muss sie aber lange überzeugen, bis er einem Pflegekind zustimmt.

Thomas Bräuer-Fritzsch konnte sich nicht vorstellen, ein fremdes Kind in der Familie aufzunehmen. Ihm fielen sofort viele Argumente gegen diesen Vorschlag ein, wie er sagt. Welche Probleme tragen wir damit in unsere Familie? Was, wenn das Kind krank ist? Können wir uns das Kind wenigstens aussuchen? Kann es uns auch wieder weggenommen werden? Vor den Antworten hatte er Angst.



Durch viele Gespräche mit seiner Frau verlor er seine abwehrende Haltung. "Dabei entstand eine Vision unseres Wunschpflegekindes, die wir den Mitarbeitern des zuständigen Jugendamts erklärten", so Thomas Bräuer-Fritzsch.

Der neue "große Bruder" von Pflegekind Lea wurde von ihrem Auftauchen total überrascht. Da seine Eltern selbst nur wenige Stunden Vorbereitungszeit gehabt hatten, hatten sie mit ihm noch nicht gesprochen. Sie dachten, dass sie frühestens in einem halben Jahr als Pflegefamilie gebraucht würden. "Dann kamen wir gemeinsam mit dem Baby im Arm ins Zimmer und da war unser Georg und dem blieb die Spucke weg", erinnert sich Thomas Bräuer-Fritzsch. Seine Frau erzählt liebevoll lachend: "Sein ganzer Körper hat gearbeitet, als er die Lea zum ersten Mal gesehen hatte, er hat sich so gefreut".

Sein ganzer Körper hat gearbeitet, als er die Lea zum ersten Mal gesehen hatte, er hat sich so gefreut. Birgit Bräuer Mutter und Pflegemutter

Das erste Familienfoto, auf dem auch Baby Lea-Sophie dabei ist. Bildrechte: MDR/Luise Kotulla Doch das Besondere folgte dann. "Georg kann durch seine Behinderung kaum Worte sprechen. Er kommuniziert ganz deutlich und lebhaft nonverbal, aber da hat er sich in all seiner Aufregung drei Mal das Wort "Baby" abgepresst, so sein Adoptivvater, der noch heute darüber staunt. Georg spielte auf dem Fußboden, drehte sich im Kreis und griff sich das erste Plüschtier, dass in seiner Reichweite war. "Das hat er Lea hingedrückt", erinnert sich seine Mutter. Als Geschenk.

Seit sechs Jahren sind Rebecca Schmied* und ihr Partner Pflegeeltern von zwei Mädchen. Die größere wird bald neun Jahre alt, genau wie das Pflegekind von Familie Bräuer-Fritzsch, die kleinere sieben Jahre. "Die Kleine kam mit anderthalb Jahren zu uns in unsere Familie, die ältere kam ein Jahr später, sie war allerdings schon vier Jahre alt. Das sind Halbgeschwister", erzählt Rebecca Schmied. Deshalb kamen nur sie als Familie in Frage.

Sie hat sich in die Bewusstlosigkeit geschrien, sobald sie keine Aufmerksamkeit von mir bekam. Rebecca Schmied Pflegemutter von zwei Mädchen