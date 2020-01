Bei Facebook schrieb Ulrich: "Ich schäme mich so sehr: Während gerade in Yad Vashem in Israel der deutsche Bundespräsident zum 75. Jahrestag der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz spricht, findet in meinem Heimatort Bad Bibra der Verkauf von Bier mit dem Namen 'Deutsches Reichsbräu' in einem Getränkemarkt statt. […] Das Schlimmste aber ist: Das Bier fand reißenden Absatz und ist ausverkauft!"