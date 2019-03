Im Notfall erwartet jeder, dass ihm geholfen wird. Die Kameraden helfen gern, aber wollen etwas Respekt. Bildrechte: dpa

Bis zu drei oder vier Mal in einer Woche geht für die Kösener Feuerwehrleute der Alarm, dann heißt es: alles stehen und liegen lassen, um zu helfen – und das freiwillig, unentgeltlich und oft in Gefahrensituationen. Öfter gibt es nun Pöbeleien und Beschimpfungen als Dankeschön.



Woher der zunehmend mangelnde Respekt kommt, erklärt man sich in der Kösener Wache so: "Es hat sicherlich etwas mit der allgemeinen Aggressivität, die der Straßenverkehr mit sich bringt, zu tun. Aber warum die Leute nicht einfach ein bisschen relaxt sein können, alles muss 'schnell schnell' innerhalb von wenigen Minuten passieren, das kann man nicht nachvollziehen."