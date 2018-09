Die Himmelsscheibe von Nebra wird in dieser Woche nach Berlin gebracht – zumindest vorübergehend. Das hat Archäologe Harald Meller vom Landesmuseum für Vorgeschichte in Halle bestätigt. Meller sagte MDR SACHSEN-ANHALT, die Himmelsscheibe werde bis Anfang November in der Ausstellung "Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland" zu sehen sein. Im Berliner Gropius Bau werden einer Ankündigung zufolge von Freitag an "spektakuläre archaöologische Neu- und Altfunde" gezeigt.