Weitere Einzelheiten zum Angebot wollten weder der Landrat des Burgenlandkreises noch die hallesche Uniklinik nennen. Zurzeit ist der Burgenlandkreis Gesellschafter des kommunalen Krankenhauses. Das Burgenlandklinikum mit seinen beiden Standorten in Naumburg und Zeitz hatte im September Insolvenz in Eigenverwaltung angemeldet. Jetzt wird ein neuer Geldgeber und ein Konzept für die Zukunft gesucht.

Der Sachverwalter Lucas Flöther sagte, das Vertrauen sei groß, dass die Kliniken eine dauerhafte Zukunftsperspektive hätten. Andernfalls hätte man den Weg der Insolvenz in Eigenverwaltung schon verlassen. Bei der Insolvenz in Eigenverantwortung gibt die Unternehmensführung die Kontrolle nicht an einen Insolvenzverwalter ab.